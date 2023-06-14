Beykoz’da kıyıya vuran ölü yunusu görenler cep telefonlarına sarıldı

Beykoz'da Küçüksu Kasrı Mesire Alanı kıyısına ölü yunus vurdu. Kıyıya vuran ölü yunus vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DENİZ DALGALARI ÖLÜ YUNUSU KIYIYA TAŞIDI

Beykoz'da bulunan Küçüksu Kasrı Mesire Alanı'nın kıyısında yaşanan olayda, denizdeki dalgalar ölü bir yunusu kıyıya taşıdı. Kıyıya vuran ölü yunusu gören vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi. Kimisi de cep telefonunu çıkararak ölü yunusu kayıt altına aldı.

Kıyıya vuran ölü yunus cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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