3 işçinin yaralandığı yangındaki görüntüler kameraya yansıdı!

Tekirdağ Ergene'de bir fabrikadaki atölyede baskı makinesinin alev alarak yandığı anlar anbean kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
BASKI MAKİNESİNDEN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Olay, Vakıflar Mahallesi mevkiindeki Ergene 1 OSB'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Baskı makinesinde kalan boyaların temizlendiği sırada bir anda parlayan alevler etrafı sardı.
Apar topar atölyeyi boşaltan işçiler dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sebebiyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beykoz’da kıyıya vuran ölü yunusu görenler cep telefonlarına sarıldı
Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!
Jandarma 184. yıllını coşku ile kutladı
Hatay'da 3 ayrı suçtan kaydı olan ve hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi
Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!
Kilis’te Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Serenay Sarıkaya frikik vermemek için bakın ne yaptı?
Dilencinin üzerinden çıkan para "pes" dedirtti!
Kartelin kasasının yanından çıkan eşyalar dudak uçuklattı!
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
KAYNAK: İHA