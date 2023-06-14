mRNA aşı vücuttan atılabilir mi? Prof. Dr. Canan Karatay tek çaremiz var diyerek yanıtladı!'

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı canlı yayında son günlerde çok tartışılan Covid aşılarının, iddia edilen yan etkilerine karşı neler yapılabileceğini anlattı.

COVİD AŞILARININ NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN YAN ETKİLERİ MASAYA YATIRDI

Kanal D'nin hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı, "Neler Oluyor Hayatta" programının bugünkü konuğu İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dı. Programda Covid aşılarının neden olduğu iddia edilen yan etkiler masaya yatırıldı. Prof. Dr. Karatay, MRN aşılarının yan etkilerinden beslenme ile kurtulma yollarını anlattı.

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MRN aşılarının yan etkilerinden kurtulmanın en önemli formülü: Zeytinyağı

Pıhtı atması ve kalp krizlerinin aşı ile ilgisi olduğu iddiaları sorusunu; "Bu aşı değil gen tedavisi" diye yanıtlayan Prof. Dr. Karatay, şöyle devam etti:

"Bunun içinde çok fazla yabancı madde var. Ben bir iç hastalıkları uzmanı olarak her gün 15-20 hastada görüyorum bu şikâyetleri. Pıhtıyı önlemek için beslenme çok önemli. En önemli besin ise zeytinyağı. Soğuk sıkım, doğal zeytinyağı bir ilaçtır. Herkes içsin. Kilo aldırmaz, karaciğer yağlanmasını da azaltır. Tüm vücudu temizler. Zeytinyağı doğal kan sulandırıcıdır. Vücudun tüm organlarını besler, onarır. Kalp krizini, alzheimeri engeller. Ayrıca bol bol su, hareket, uyku çok önemli." Haberin Devamı

Aşı vücuttan atılabilir mi?

Prof. Dr. Karatay, aşı vücuttan atılabilir mi? sorusuna, "Bu yeni bir durum olduğu için ne kadar süreceğini bilemeyiz. Tek çaremiz var doğal beslenmek. Bağışıklık sistemini güçlendirmek" diye yanıt verdi.

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