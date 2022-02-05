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  3. Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şükrü Başdeğirmen Biyografisi

Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şükrü Başdeğirmen Biyografisi

Isparta'da 48 saattir süren elektrik kesintisinin ardından vatandaşların internette en çok arattığı başlıklardan biri de "Isparta belediye başkanı" oldu. Peki, Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Şükrü Başdeğirmen Biyografisi...

Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şükrü Başdeğirmen Biyografisi

Isparta'da 48 saattir devam eden elektrik kesintisinin ardından vatandaşların merak ettiği konular arasında "Isparta belediye başkanı kim?" sorusu yer aldı. Peki, Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Şükrü Başdeğirmen Biyografisi...

Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şükrü Başdeğirmen Biyografisi

ISPARTA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN, SEÇİM SONUÇLARI 2021 | ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI KİM? 

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Isparta Belediye Başkan adayı seçildi.

Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şükrü Başdeğirmen Biyografisi

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN BİYOGRAFİSİ

1962 yılında Isparta’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamladı ve Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yaptı.

İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle ilgilenen Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, birçok sosyal çalışmada görevler aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttü. Hafız İbrahim Demiralay Okulu’nun yapımında komite başkanlığı yaptı.

Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şükrü Başdeğirmen Biyografisi​​​​​​​

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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