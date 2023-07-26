İstanbul halk ekmek fiyatlarına büyük zam! Yüzde 66 zam yapıldı!

İstanbul Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 66 Zam Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek, ürünlerinin fiyatlarına yüzde 66 oranında zam yapma kararı aldı. Yeni fiyatlar açıklandı ve normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseltildi.

Zam Oranları Diğer Fırınlara da Yansıyacak

Halk Ekmek'in fiyatlarındaki bu büyük artışla birlikte, İstanbul'daki diğer fırınların da zam yapması bekleniyor. Şu an fırınlarda 6 ila 8 lira arasında satılan ekmeğin, yapılan yüzde 66'luk zamla daha da artacağı öngörülüyor.

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Ekonomik zorluklar ve maliyet artışları, ekmek gibi temel gıda maddelerine yapılan zamları etkileyen ana nedenler arasında yer alıyor.

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