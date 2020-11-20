İstanbul Hava Durumu | 20 Kasım Hava Durumu 2020 | Kar yağışı son dakika
Meteoroloji'den alınan verilere göre Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterirken yurdun diğer bölgelerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı ülkemizde Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar yağışı etkili olacak.
İş görüşmesine giden kişi sokakta dehşeti yaşadı!
Putin'in öksürüğünde koronavirüs şüphesi!
Komşularıyla tartıştı! Evin önüne ateş yakıp boğazına bıçak dayadı
Azerbaycanlı asker, Dağlık Karabağ kurtuluşunu kilisede ezan okuyarak kutladı!
20 Kasım 2020 Cuma 08:55
Benzer Videolar