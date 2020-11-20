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  3. İstanbul Hava Durumu | 20 Kasım Hava Durumu 2020 | Kar yağışı son dakika

İstanbul Hava Durumu | 20 Kasım Hava Durumu 2020 | Kar yağışı son dakika

Meteoroloji'den alınan verilere göre Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterirken yurdun diğer bölgelerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı ülkemizde Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar yağışı etkili olacak.

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20 Kasım 2020 Cuma 08:55
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