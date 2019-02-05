Jambonlu Peynirli Fırın Tavuk nasıl yapılır? Jambonlu Peynirli Fırın Tavuk tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Jambonlu Peynirli Fırın Tavuk '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Jambonlu Peynirli Fırın Tavuk ise merak konusu oldu. Jambonlu Peynirli Fırın Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Jambonlu Peynirli Fırın Tavuk İşte tarifi...

MALZEMELER

Jambonlu Peynirli Fırın Tavuk Malzemeleri

4 adet tavuk göğsü

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

4 dilim Jambon

8 parça dil peyniri

4 dilim çedar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç ekmek kırıntısı

½ çay kaşığı tatlı kırmızı biber

1 tutam kuru kekik

1 tutam kuru nane



Üzeri için Malzemeler

2 adet domates

5 adet yeşil biber

1 baş sarımsak

JAMBONLU PEYNİRLİ FIRINDA TAVUK YAPILIŞI

Tavuk butlarının üzerine derin çizikler açın ancak tamamen kesmeyin.

Tavayı ocağa alın ve ısıtın. Biraz zeytin yağı gezdirip ısınmasını bekledikten sonra tavukların taban kısımlarını mühürleyin ve kenara alın.

Tavuğun her iki tarafına tuz ve karabiber serpin.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin, içine baharatları ve ekmek kırıntısını ilave edin ve iyice kızdırın.

Jambonları ortadan ikiye bölün, 1 parça dil peynirine sarıp tavukların kesilmiş kısımlarına yerleştirin.

Tavukları bir borcam’a yerleştirip, üzerine fırça yardımı ile baharatlı tereyağı sürün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Ardından tavukların üzerine çedar dilimleri yerleştirip peynir eriyene kadar pişirmeye devam edin.