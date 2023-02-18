Janko Jevremovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janko Jevremovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janko Jevremovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janko Jevremovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janko Jevremovic 14 Temmuz 2004 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јанко Јевремовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janko Jevremovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Janko Jevremovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Janko Jevremovic'nin FK Partizan U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Janko Jevremovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janko Jevremovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janko Jevremovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janko Jevremovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U19

Janko Jevremovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janko Jevremovic şuan FK Partizan U19 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Janko Jevremovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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