Mihajlo İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo İlic 4 Haziran 2003 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михајло Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo İlic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sport yapmaktadır. Mihajlo İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo İlic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo İlic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ilicmihajlo/

Mihajlo İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2016 yılında Partizan Youth

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U15

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U17

14 Ağu 2018 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2019 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2022 yılında Partizan

Mihajlo İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo İlic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mihajlo İlic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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