Bibras Natcho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bibras Natcho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bibras Natcho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bibras Natcho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bibras Natcho 18 Şubat 1988 tarihinde Kfar Kama şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da ביברס נאתכו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bibras Natcho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bibras Natcho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 19 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Bibras Natcho'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bibras Natcho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bibars66/

Bibras Natcho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bibras Natcho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bibras Natcho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bibras Natcho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Mart 2010 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2014 yılında PAOK

9 Ağu 2014 yılında CSKA Moskova

6 Ağu 2018 yılında Olimpiakos

19 Ağu 2019 yılında Partizan

Bibras Natcho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bibras Natcho şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bibras Natcho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Tel Aviv

İsrail takımında 6 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 87 maçta 4 gol atmıştır.

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