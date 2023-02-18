Kristijan Belic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Belic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Belic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Belic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristijan Belic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Belic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Belic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Belic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Belic 25 Mart 2001 tarihinde Sint-Truiden şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Кристијан Белић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Belic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Kristijan Belic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Belic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Belic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kristijanbelic/

Kristijan Belicboyu ve yaşı kaç

Kristijan Belic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Belic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kristijan Belic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Belic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında West Ham Alt.

1 Temmuz 2017 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2019 yılında West Ham U21

31 Ağu 2019 yılında Olympiakos U19

21 Eylül 2021 yılında Čukarički

11 Temmuz 2022 yılında Partizan

Kristijan Belic kimdir

Kristijan Belic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Belic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OFK Beograd, West Ham United

Kristijan Belic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Kristijan Belic nereli

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