Milan Lukac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lukac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Lukac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Lukac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Lukac 4 Ekim 1985 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mилaн Лукaч şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Lukac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Milan Lukac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Lukac'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Lukac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Lukac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Lukac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Lukac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında M. Backi Jarak

1 Temmuz 2004 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2005 yılında FK Srem

1 Temmuz 2007 yılında Čukarički

1 Temmuz 2009 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2011 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında Partizan

17 Temmuz 2015 yılında Akhisar Belediye

4 Ağu 2021 yılında Partizan

Milan Lukac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Lukac şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Milan Lukac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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