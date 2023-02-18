Samed Bazdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samed Bazdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samed Bazdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samed Bazdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samed Bazdar 31 Ocak 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Самед Баждар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samed Bazdar Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samed Bazdar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samed Bazdar'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Samed Bazdar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samedbazdar/

Samed Bazdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samed Bazdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samed Bazdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samed Bazdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Partizan

Samed Bazdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samed Bazdar şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Samed Bazdar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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