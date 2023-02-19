Julian Pou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Pou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Pou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Pou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Pou 21 Kasım 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Julián Pou Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Pou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Julian Pou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque B futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque B takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Pou'nin Montevideo City Torque B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Julian Pou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Pou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Pou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Pou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2021 yılında Torque U19

1 Ağu 2022 yılında Torque B

Julian Pou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Pou şuan Montevideo City Torque B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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