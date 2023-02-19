Eduardo Aguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Aguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Aguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Aguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Aguero 14 Şubat 2004 tarihinde Barros Blancos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Gabriel Agüero Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Aguero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Aguero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque U19 futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Eduardo Aguero'nin Montevideo City Torque U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Aguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Aguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Aguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Aguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Aguero şuan Montevideo City Torque U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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