Fabijan Krivak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabijan Krivak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabijan Krivak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabijan Krivak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabijan Krivak 24 Şubat 2005 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabijan Krivak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Fabijan Krivak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabijan Krivak'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabijan Krivak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabijan Krivak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabijan Krivak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabijan Krivak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2022 yılında Lokomotiva U19

Fabijan Krivak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabijan Krivak şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Fabijan Krivak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.