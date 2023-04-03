Karlo Kovacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Kovacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karlo Kovacic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karlo Kovacic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.