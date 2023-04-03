Karlo Kovacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Kovacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Kovacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karlo Kovacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karlo Kovacic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karlo Kovacic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Karlo Kovacic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karlo Kovacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karlo Kovacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karlo Kovacic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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