Rafael Hornos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Hornos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Hornos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Hornos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Hornos 5 Kasım 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Mateo Hornos García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Hornos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Hornos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo B takımına - tarihinde katılmıştır. Rafael Hornos'nin Liverpool FC Montevideo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Hornos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Hornos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Hornos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Hornos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Hornos şuan Liverpool FC Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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