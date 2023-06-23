Kabe'de hacıların cuma namazı heyecanı! Yüz binlerce hacı adayı yan yana saf tuttu!

Kabe'nin imamları hutbede, Hz. Muhammed'in veda haccına değinerek, hacın Müslümanlar için ehemmiyetini ön plana çıkardı.
Cuma namazını Kabe-i Muazzama'yı görerek yerine getirmek isteyen umre adayları için gün, sabahın erken saatlerinde başladı. Hacı adaylarının kalabalığı başlamadan önce görevliler tarafından Mescid-i Haram'da temizlik yapıldı.
Konakladıkları yerlerden gruplar halinde Mescid-i Haram'a doğru yönelen umre adayları, burada cuma vaktine kadar olan süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.
Bazı umre adaylarının hava sıcaklığı nedeniyle tavaf esnasında şemsiye kullandığı gözlemlenirken, umre adaylarına zemzem dağıtıldı.
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