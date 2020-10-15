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Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları Gelinim Mutfakta tarifi, nasıl yapılır? Malzemeleri

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları Gelinim Mutfakta tarifi, nasıl yapılır? Malzemeleri

Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları nasıl yapılır? Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde.. 

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KADAYIFA SARILI ÇITIR TAVUK PARÇALARI MALZEMELERİ

10 Parça parmak tavuk

1 tutan tatlı toz biber

 1 diş sarımsak

3 çorba kaşığı soya sosu 

150 gram taze tel kadayıf

2 adet yumurta beyazı

1 tutam tuz 

1 tutam karabiber

Kızartmak için yarım litre sıvı yağ

KADAYIFA SARILI ÇITIR TAVUK PARÇALARI  TARİFİ VE YAPILIŞI

  • Yumurta bir kaba kırılıp çırpılır.
  • Tavuklar önce yumurtaya bulanır.
  • Daha sonra (istenirse hazır satılan kızarmış kadayıfa yada kendinizin tavada kızartacağı) kadayıfa tavukların her iki tarafı da bulanır.
  • Kızgın tavada sıvı yağ içinde kızartılır.

Kadayıfa Sarılı Çıtır Tavuk Parçaları Gelinim Mutfakta tarifi, nasıl yapılır? Malzemeleri

 KAPYA BİBER SOSU

2 adet közlenmiş biber

1 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı mayonez 

3-4 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

Yarım çorba kaşığı zeytinyağı 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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