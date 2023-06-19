Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

Kadıköy'de sokağa hızla giren bir beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi. 4 aracın hasar gördüğü kazada beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Kadıköy'de Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Şakacı Sokak'ta saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ş.'nin kullandığı 34 AH 5870 plakalı beton mikseri Bayar Caddesi'nden seyir halindeyken Şakacı Sokağa hızla girdiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla beton mikserinden çıktı. Beton mikserinin üzerine devrilmesiyle 4 araç hasar aldı.

Haberin Devamı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti ve sokak bir süreliğine araç trafiğine kapandı.

Sokakta bulunan seyyar satıcı tezgahının kaza sırasında açık olmaması büyük bir faciayı önledi. Hafif yaralı olan şoförün kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastaneye gittiği belirlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası sokak araç trafiğine açıldı.

Konya'da korkunç kaza! İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti!

Marmaray'da feci kaza! Saniye saniye kameralara yansıdı!

Haberin Devamı

İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor

Borsaya yatırım yapmak isteyenler dikkat! En çok kazandıran banka hisseleri ortaya çıktı: Kazancı katlıyor!

Eskişehir'de sara krizine giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

Soma’da maden kazası can aldı!