Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

Kadıköy'de sokağa hızla giren bir beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi.

YAYINLAMA
Google News
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

Kadıköy'de sokağa hızla giren bir beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi. 4 aracın hasar gördüğü kazada beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.

Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

Kaza, Kadıköy'de Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Şakacı Sokak'ta saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ş.'nin kullandığı 34 AH 5870 plakalı beton mikseri Bayar Caddesi'nden seyir halindeyken Şakacı Sokağa hızla girdiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla beton mikserinden çıktı. Beton mikserinin üzerine devrilmesiyle 4 araç hasar aldı.

Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti ve sokak bir süreliğine araç trafiğine kapandı.

Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

Sokakta bulunan seyyar satıcı tezgahının kaza sırasında açık olmaması büyük bir faciayı önledi. Hafif yaralı olan şoförün kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastaneye gittiği belirlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası sokak araç trafiğine açıldı.

Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

Konya'da korkunç kaza! İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti!Konya'da korkunç kaza! İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti!

Marmaray'da feci kaza! Saniye saniye kameralara yansıdı!Marmaray'da feci kaza! Saniye saniye kameralara yansıdı!

İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyorİETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor

Borsaya yatırım yapmak isteyenler dikkat! En çok kazandıran banka hisseleri ortaya çıktı: Kazancı katlıyor!Borsaya yatırım yapmak isteyenler dikkat! En çok kazandıran banka hisseleri ortaya çıktı: Kazancı katlıyor!

Eskişehir'de sara krizine giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden olduEskişehir'de sara krizine giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldıAK Parti Grup Başkanvekili Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

Soma’da maden kazası can aldı!Soma’da maden kazası can aldı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ev sahibinin acımasızlığı pes dedirtti! Kiracı evdeyken evi başkasına kiraladılar
Ev sahibinin acımasızlığı pes dedirtti! Kiracı evdeyken evi başkasına kiraladılar
HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!
HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!
YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!
YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!
Muhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptı
Muhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptı
Son Haberler
Japonya'da bir adamın unutulmaz dönüşümü: Toco-san, büyük bir servet harcayarak bir köpeğe dönüştü!
Japonya'da bir adamın unutulmaz dönüşümü: Toco-san, büyük bir servet harcayarak bir köpeğe dönüştü!
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı
Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"
Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!
Kayseri'de Kurbanlıklar görücüye çıktı, pazarlıklar kıran kırana!
Kayseri'de Kurbanlıklar görücüye çıktı, pazarlıklar kıran kırana!
Çok Okunanlar
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"
Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"
Fenerbahçe Kongresinde konuşma gerçekleştiren bir üyenin görüntüleri gündem oldu.
Fenerbahçe Kongresinde konuşma gerçekleştiren bir üyenin görüntüleri gündem oldu.
MSB:” Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi”
MSB:” Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi”
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!