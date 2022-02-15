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Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Başarılı oyuncular Miray Daner ve Furkan Andıç'ın başrolünde yer aldığı Kara Tahta dizisinin hangi kanalda hangi gün yayınlanacağı diziseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

ÜS Yapım imzası taşıyan Kara Tahta dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Atlas ve Irmak’ın hikayesinin anlatılacağı Kara Tahta oyuncu kadrosu belli oldu. Kara Tahta oyuncuları Furkan Andıç ve Miray Daner olacak. Yapımcılığını ÜS Yapım’ın yönetmenliğini ise Ender Mıhlar’ın ve senaryosunu Erkan Birgören üstleneceği Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

KARA TAHTA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kara Tahta dizisinde lise eğitimi sırasında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan Atlas’ın yıllar sonra matematik öğretmeni olarak o lisede göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde uğruna ölümü göze aldığı Irmak’ta yıllar sonra Atlas’ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak.

Furkan Andıç ve Miray Daner'in başrollerinde olacağı  Kara Tahta dizisinin nisan ayında TRT 1 ekranlarında başlaması bekleniyor. Günü ve saati netleşince haberimiz güncellenecektir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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