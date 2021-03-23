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Karaman Başyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Başyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Karaman Başyayla nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Karaman Başyayla nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Karaman Başyayla nüfusunun 3 bin 608 olduğu açıklandı. Haberimizde  Karaman Başyayla yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Karaman Başyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Başyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karaman Başyayla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karaman Başyayla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karaman Başyayla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Başyayla ilçesinin bağlı bulunduğu Karaman ilinde  254 bin 919 kişi yaşamaktadır. Karaman ili 8678 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 216 (km²) si Başyayla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karaman Başyayla nüfusu 3 bin 608 kişidir.

Karaman Başyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Başyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Karaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

254 bin 919 kişidir.

Başyayla İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 608 kişidir.

Başyayla Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 635 kişidir.

Karaman Başyayla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -11,6 olarak gerçekleşmiştir.

Karaman Başyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Başyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Başyayla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  32,679596      Enlem :  32,679596

Başyayla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karaman iline bağlı bulunan Başyayla ilçesinin telefon alan kodu 0 338 şeklinde başlamaktadır.

Başyayla ilçesinin bağlı olduğu Karaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Başyayla ilçesinin bağlı olduğu il olan Karaman ilinin plaka kodu 70 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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