Karaman Başyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Başyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karaman Başyayla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karaman Başyayla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karaman Başyayla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Başyayla ilçesinin bağlı bulunduğu Karaman ilinde 254 bin 919 kişi yaşamaktadır. Karaman ili 8678 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 216 (km²) si Başyayla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karaman Başyayla nüfusu 3 bin 608 kişidir.

Karaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

254 bin 919 kişidir.

Başyayla İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 608 kişidir.

Başyayla Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 635 kişidir.

Karaman Başyayla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11,6 olarak gerçekleşmiştir.

Başyayla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,679596 Enlem : 32,679596

Başyayla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karaman iline bağlı bulunan Başyayla ilçesinin telefon alan kodu 0 338 şeklinde başlamaktadır.

Başyayla ilçesinin bağlı olduğu Karaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Başyayla ilçesinin bağlı olduğu il olan Karaman ilinin plaka kodu 70 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020