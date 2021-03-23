Karaman Sarıveliler Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıveliler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karaman Sarıveliler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karaman Sarıveliler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karaman Sarıveliler Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarıveliler ilçesinin bağlı bulunduğu Karaman ilinde 254 bin 919 kişi yaşamaktadır. Karaman ili 8678 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 516 (km²) si Sarıveliler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karaman Sarıveliler nüfusu 11 bin 510 kişidir.

Karaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

254 bin 919 kişidir.

Sarıveliler İlçe Nüfusu Kaçtır?

11 bin 510 kişidir.

Sarıveliler Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6 bin 181 kişidir.

Karaman Sarıveliler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 1,3 olarak gerçekleşmiştir.

Sarıveliler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,612106 Enlem : 32,612106

Sarıveliler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karaman iline bağlı bulunan Sarıveliler ilçesinin telefon alan kodu 0 338 şeklinde başlamaktadır.

Sarıveliler ilçesinin bağlı olduğu Karaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarıveliler ilçesinin bağlı olduğu il olan Karaman ilinin plaka kodu 70 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020