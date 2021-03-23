Karaman Ermenek Nüfusu 2020 - 2021 |  Ermenek İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karaman Ermenek Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karaman Ermenek nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karaman Ermenek Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ermenek ilçesinin bağlı bulunduğu Karaman ilinde 254 bin 919 kişi yaşamaktadır. Karaman ili 8678 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,102 (km²) si Ermenek ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karaman Ermenek nüfusu 28 bin 417 kişidir.

Karaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

254 bin 919 kişidir.

Ermenek İlçe Nüfusu Kaçtır?

28 bin 417 kişidir.

Ermenek Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

16 bin 979 kişidir.

Karaman Ermenek Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,2 olarak gerçekleşmiştir.

Ermenek İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,892212 Enlem : 32,892212

Ermenek İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karaman iline bağlı bulunan Ermenek ilçesinin telefon alan kodu 0 338 şeklinde başlamaktadır.

Ermenek ilçesinin bağlı olduğu Karaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ermenek ilçesinin bağlı olduğu il olan Karaman ilinin plaka kodu 70 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020