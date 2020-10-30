Karamel Soslu Armut Tatlısı tarifi | Gelinim Mutfakta Karamel Soslu Armut Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Karamel Soslu Armut Tatlısı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Karamel Soslu Armut Tatlısı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Karamel Soslu Armut Tatlısı nasıl yapılır? Karamel Soslu Armut Tatlısı nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA KARAMEL SOSLU ARMUT TATLISI MALZEMELERİ VE TARİFİ

4 adet orta boy sert olgun armut

2-1/2 yemek kaşığı limon suyu

4 yumurta

3/4 - 1 bardak şeker

2 bardak süt

2-1/2 yemek kaşığı ılık süt

2 bardak su.

Karamel Sosu:

2/3 ila 3/4 bardak şeker

2 bardak koyu krema

2-1/2 yemek kaşığı koyu krema

garnitür olarak limon suyu serpilmiş ilave armut dilimleri.

KARAMEL SOSLU ARMUT TATLISI YAPILIŞI

Armutları soyun; boyuna olmak üzere ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini ve sapını çıkarın. Yarım armutları düdüklü tencereye koyun; limon suyu ilave edin. Kapağı açık olarak, kısık ateşte 3 dakika pişirin. Armutları çıkarın, bir kenara koyun. Orta boy bir kaseye , yumurtalarla 3/4 ila 1 bardak şekeri koyun ve hafifçe çırpın. Çırpmaya devam ederken ılık sütü yavaş yavaş ilave edirl. Yarım armutları daha küçük küpler halinde kesin, eşit miktarda, ısıya dayanıklı 4 fırın kabına koyun. Düdüklü tencereye 2 bardak su koyduktan sonra ayaklığı yerleştirin. Doldurulan kapları düdüklü tencerenin buhar sepetine yerleştirin ve sepeti de ayaklığın üstüne yerleştirin. Kapağı kapatın, basınç ayarını 1'e getirin ve buhar çıktıktan sonra 10 dakika pişirin. Buharı boşaltın. Tatlı, düdüklü tencerede pişerken, karamel Sosu hazırlayın. Küçük bir tavada; 2/3 ila 3/4 bardak şekeri, düşük ateşte, karıştırmadan, şeker, karamel haline gelinceye ve sarı-kahverengi bir hal alıncaya kadar pişirin. Ocaktan indirin ve aşamalı olarak kremayı, çok yavaş, sürekli karıştırarak ilave edin. Karışımı tekrar ocağa koyun ve bir kez kaynatın. Armutları soğumaya bırakın. Armut tatlılarını, kalıplarından tatlı tabaklarına boşaltın. Karamel Sosunu her birinin etrafına kaşıkla yayın, pişmemiş armut dilimleri ile garnitür yapın.