Kavun dolması nasıl yapılır? MasterChef 2021 kavun dolması tarifi, kullanılan malzemeler nedir?

Önce bir kasenin içerisine dış kabukları soyulmuş olan antep fıstıklarını koyun ve üzerine sıcak su ilave edip yaklaşık 10 dakika bekletin, böylece dışlarındaki ince kabuğu rahatça soyabileceksiniz.

Bir başka kaseye kuş üzümlerini koyun ve onların da üstüne sıcak su koyarak, şişmeleri için yaklaşık 10 dakika bekletin.

Pirinci yıkayıp bir küçük tencereye alın, üstüne çıkacak kadar kaynar su koyun ve bu şekilde 5 dakika kaynatıp, altını kapatın ve süzdükten sonra bir kenara alın.

Tereyağını bir tavada kızdırın ve içine ince ince doğradığınız kuru soğanı ilave edip, soğanlar pembeleşene dek kavurun.

Pembeleşen soğanların üstüne kabuğunu soyduğunuz antep fıstıklarını ve bademleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Kuş üzümlerini süzün ve karışıma ilave edin. Kıymayı da ekleyerek, güzelce kavurun.

İnce doğranmış maydanoz ve dereotunu da ekleyin, ardından baharatları da ilave edip güzelce harmanlayın ve ocağın altını kapatın. İç harcınız hazır.

Kavunu yıkayıp enine olacak şekilde ikiye bölün. İçindeki çekirdekleri bir kaşık yardımıyla çıkartıp atın ve daha sonra yine kaşık yardımıyla iç kısmını dikkatlice oyun.

Oyarken çıkan kavun parçalarını bir kenara ayırın. Güzelce oyduğunuz kavunun içini hazırladığınız iç harçla doldurun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakın.

Kavun dolmanız fırında pişerken siz de sosunu hazırlayın; bir tavaya sos için gerekli olan tereyağını alın ve içine ayırdığınız kavun parçalarını ekleyip güzelce kavurun.

Ardından ince doğranmış birer tutam maydanoz ve dereotunu da ekleyin. Suyu da ilave edip, kavunlar iyice eriyip sos kıvamına gelene dek pişirin.