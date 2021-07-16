Kavun dolması nasıl yapılır? MasterChef 2021 kavun dolması tarifi, kullanılan malzemeler nedir?
MasterChef Türkiye 2021’de üçlü düellolar başladı. Düelloda kavun dolması yemeği yarışmacılardan istenince meşhur Osmanlı mutfağının gözde yemeği izleyiciler tarafından merak edildi. Hal böyleyken " Kavun dolması nasıl yapılır? MasterChef 2021 kavun dolması tarifi, kullanılan malzemeler nedir? " soruları araştırılmaya başladı.
MasterChef Türkiye 2021 izleyicileri, kavun dolması yemeğinin nasıl yapıldığını merak ediyor. İlgiyle izlenen yarışmada başlayan üçlü düellolarda yarışmacılardan kavun dolması yapmaları istendi. İzleyiciler ise Kavun dolması nasıl yapılır? MasterChef 2021 kavun dolması tarifi, kullanılan malzemeler nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef 2021 kavun dolması tarifi..
KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR? MASTERCHEF 2021 KAVUN DOLMASI TARİFİ
Önce bir kasenin içerisine dış kabukları soyulmuş olan antep fıstıklarını koyun ve üzerine sıcak su ilave edip yaklaşık 10 dakika bekletin, böylece dışlarındaki ince kabuğu rahatça soyabileceksiniz.
Bir başka kaseye kuş üzümlerini koyun ve onların da üstüne sıcak su koyarak, şişmeleri için yaklaşık 10 dakika bekletin.
Pirinci yıkayıp bir küçük tencereye alın, üstüne çıkacak kadar kaynar su koyun ve bu şekilde 5 dakika kaynatıp, altını kapatın ve süzdükten sonra bir kenara alın.
Tereyağını bir tavada kızdırın ve içine ince ince doğradığınız kuru soğanı ilave edip, soğanlar pembeleşene dek kavurun.
Pembeleşen soğanların üstüne kabuğunu soyduğunuz antep fıstıklarını ve bademleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Kuş üzümlerini süzün ve karışıma ilave edin. Kıymayı da ekleyerek, güzelce kavurun.
Kıyma iyice kavrulduktan sonra, sıcak suda 5 dakika haşladığınız pirinçleri de ilave edip güzelce karıştırın.
İnce doğranmış maydanoz ve dereotunu da ekleyin, ardından baharatları da ilave edip güzelce harmanlayın ve ocağın altını kapatın. İç harcınız hazır.
Kavunu yıkayıp enine olacak şekilde ikiye bölün. İçindeki çekirdekleri bir kaşık yardımıyla çıkartıp atın ve daha sonra yine kaşık yardımıyla iç kısmını dikkatlice oyun.
Oyarken çıkan kavun parçalarını bir kenara ayırın. Güzelce oyduğunuz kavunun içini hazırladığınız iç harçla doldurun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakın.
Kavun dolmanız fırında pişerken siz de sosunu hazırlayın; bir tavaya sos için gerekli olan tereyağını alın ve içine ayırdığınız kavun parçalarını ekleyip güzelce kavurun.
Ardından ince doğranmış birer tutam maydanoz ve dereotunu da ekleyin. Suyu da ilave edip, kavunlar iyice eriyip sos kıvamına gelene dek pişirin.
Pişirme süresinin sonunda fırından çıkarttığınız kavun dolmasını, yanında hazırladığınız kavun sosu ile birlikte sıcak olarak servis edin.
KAVUN DOLMASI İÇİN KULLANILAN MALZEMELER NEDİR?
1 adetkavun
İç harcı için:
1 adetsoğan
2 yemek kaşığıtereyağı
400 gramkıyma
2 kahve fincanıbaldo pirinç
1 avuççiğ badem
1 avuçantep fıstığı
1 avuçkuş üzümü
1 avuçince doğranmış dereotu
1 avuçince doğranmış maydanoz
1 çay kaşığıkişniş
1 çay kaşığıyenibahar
Kavunlu sos için:
6 yemek kaşığıiçi oyulan kavunun parçaları
1 yemek kaşığıtereyağı
1 tutamince doğranmış dereotu
1 tutamince doğranmış maydanoz