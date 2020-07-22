Kayıp olan Damla Horoz'dan ''Beni merak etmeyin'' videosu yayınlandı!

Düzce'de iki gündür kayıp olan 17 yaşındaki Damla Horoz, sosyal medyadan bir video yayınlayarak ailesinden şiddet gördüğünü, bu yüzden evden ayrıldığını açıkladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 20 Temmuz pazartesi itibaren evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki Damla Horoz'dan güvende olduğuna dair video paylaşıldı. Kaybolduğu süreç içerisinde polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sosyal medyadan da aranılan 17 yaşındaki kız, hesabı üzerinden paylaştığı video ile "Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Bana çok kötü şeyler yaşattılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim. Bu yüzden kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Şimdi arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın." dedi.

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