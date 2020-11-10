Kayseri Yağlama tarifi | Gelinim Mutfakta Kayseri Yağlama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kayseri Yağlama yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Kayseri Yağlama yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kayseri Yağlama nasıl yapılır? Kayseri Yağlama nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA KAYSERİ YAĞLAMASI

MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hamuru için:

4 su bardağı un

1/2 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker



İçi için:

350 gram kıyma

3 adet rendelenmiş domates

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

GELİNİM MUTFAKTA KAYSERİ YAĞLAMA NASIL YAPILIR?

Bir kabın içine unu alın ve ortasına bir havuz açın.

Ilık süt, maya, sıvı yağ, tuz ve şekeri ilave ederek karıştırın.

Ilık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurun.

Temiz bir kabın içine hafifçe un serpin ve hazırladığınız hamuru içine aktarın.

Üzerini streç film ile kapatarak oda sıcaklığında iki katına çıkana kadar yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakın.

Soğanları küp küp doğrayın.

Bir tavanın içine kıymaları alın hafifçe soteleyin.

Ardından içine soğanları ilave edin. Kavurun.

Soğanlar kavurulunca içine rendelenmiş domatesleri ilave edin.

Salçasını da ilave edin ve pişmeye bırakın.

Ardından azar azar su ilave edin, tuz ve karabiberini ekleyin.

Bu şekilde 5-6 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Birleştirme aşaması:

Mayalanan hamuru tezgahın üzerine alın.

Bezeler haline getirin ve üzerini bir bezle kapatarak 10 dakika mayalanmaya bırakın.

Oklava yardımıyla hafif unlayarak bezeleri tek tek açın.

Yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alın ve iyice ısıtın.

Isınan tavaya açtığınız hamurları tek tek aktarın ve arkalı önlü pişirin.

Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

Tüm yufkaları pişirdikten sonra bir pişmiş yufka ardından hazırladığınız kıymalı iç, ardından tekrar yufka sıralamasıyla kat çıkın.