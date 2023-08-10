Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu! 53 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Göçmen Kaçakçılığı suçlarıyla ilgili yürütülen planlı ve rutin kontrollerde, 2023 yılı 9 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında olan dönemde sürdürülen çalışmalarda "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçuna dair toplam 6 olay meydana geldi. Bu süreçte 11 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda; 4 Afganistan, 1 Bulgaristan, 4 Fas, 2 Gürcistan, 4 İran, 2 Özbekistan, 2 Pakistan, 26 Suriye, 1 Tunus, 4 Türkmenistan, 1 Uganda ve 2 Ukrayna olmak üzere toplam 53 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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