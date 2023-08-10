Şarkıcı Tan Taşçı ölümden döndü! İçinde olduğu lüks otomobil tırla çarpıştı!

Sabah saatlerinde Burdur-Antalya Karayolu'nda içinde sanatçı Tan Taşçı'nın da bulunduğu lüks cip tıra arkadan çarptı.

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Şarkıcı Tan Taşçı ölümden döndü! İçinde olduğu lüks otomobil tırla çarpıştı!

Sabah saatlerinde Burdur-Antalya Karayolu'nda içinde sanatçı Tan Taşçı'nın da bulunduğu lüks cip tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Taşçı ve otomobilde bulunun diğer 2 kişi hafif yaralandı.

İÇİNDE BULUNDUĞU LÜKS CİP TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, sabah saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya Karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınlarında aynı istikamete giden Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şarkıcı Tan Taşçı ölümden döndü! İçinde olduğu lüks otomobil tırla çarpıştı!

SIKIŞTIKLARI YERDEN HAFİF YARALI OLARAK ÇIKARILDILAR

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan şarkıcı Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri olduğu öğrenilen Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

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KAYNAK: İHA

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