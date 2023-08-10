Kavgayı ayırmak isterken bıçakların hedefi oldu!

Bartın'ın Kozcağız beldesinde iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 20 yaşındaki genç vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

GÖĞÜS VE KARIN BÖLGESİNDEN ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Olay Bartın'a bağlı Kozcağız beldesinde çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) arasında tartışma çıktı. Çay ocağındaki kişilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştı. Çay ocağından uzaklaşan Harun Açıkgöz bir süre sonra elinde bıçakla yeniden çay ocağına gelerek H.A.'ya saldırmak istedi. Bu sırada Harun Açıkgöz'ü engellemek isteyen Emre Yalçın (20) göğüs ve karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE JANDARMA VE 112 EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

112 ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre Yalçın daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası çay ocağından kaçarak uzaklaşan bıçaklı saldırgan Harun Açıkgöz ise Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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