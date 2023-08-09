Yalova'da feci kaza! Beton mikseri yaşlı adamı altına aldı!

Yalova' caddede yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı beton mikseri altına aldı.

YAYINLAMA
Google News
Yalova'da feci kaza! Beton mikseri yaşlı adamı altına aldı!

Şehit Ömer Faydalı Caddesi İsmet Acar Sokak ve Vatan Caddesi mevkii trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilen 68 yaşındaki Y.E., beton mikserinin altında kaldı.

Beton mikserinin altında sıkışan Y.E., bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.Yaralı daha sonra ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalova'da feci kaza! Beton mikseri yaşlı adamı altına aldı!

Yaşanan kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Yalova'da feci kaza! Beton mikseri yaşlı adamı altına aldı!

Yunanlıları çıldırtacak gelişme! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacakYunanlıları çıldırtacak gelişme! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Bal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyorBal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyor

Erdoğan müjdeyi verdi! Öğrencilere vergisiz telefon indirimi ne zaman başlayacak?Erdoğan müjdeyi verdi! Öğrencilere vergisiz telefon indirimi ne zaman başlayacak?

İzmirde bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!İzmirde bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!

Bakan Kacır Togg'un sedan modeli için tarih verdiBakan Kacır Togg'un sedan modeli için tarih verdi

AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli olduAK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu

Akaryakıtta korkutan zam iddiası! Gerçekleşirse fiyat 40 lirayı aşacakAkaryakıtta korkutan zam iddiası! Gerçekleşirse fiyat 40 lirayı aşacak

LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!

34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! O vatandaş taş ve sopalı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu!34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! O vatandaş taş ve sopalı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Güzellik uzmanları Şirehan’da kep attı! Tarihi mekanda mezuniyetlerini kutlandılar
Güzellik uzmanları Şirehan’da kep attı! Tarihi mekanda mezuniyetlerini kutlandılar
Kira artışını kabul etmedi! Ev sahibinin cinsel içerikli mesajlarına maruz kaldı!
Kira artışını kabul etmedi! Ev sahibinin cinsel içerikli mesajlarına maruz kaldı!
Bal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyor
Bal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyor
İzmir'de bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!
İzmir'de bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!
Son Haberler
Gebze Adliyesi'nde korku dolu anlar! Bir vatandaş üzerine kolonya döküp ateşe verdi
Gebze Adliyesi'nde korku dolu anlar! Bir vatandaş üzerine kolonya döküp ateşe verdi
Türkiye’de yeni kurulacak 6 model fabrikadan 1’i Samsun’da olacak
Türkiye’de yeni kurulacak 6 model fabrikadan 1’i Samsun’da olacak
Trabzon’da denizde can pazarı! 5 kişi kurtarıldı, 1'i halen aranıyor!
Trabzon’da denizde can pazarı! 5 kişi kurtarıldı, 1'i halen aranıyor!
Aracı kontrolden çıkıp ters döndü! kadın sürücü araçta sıkışarak yaralandı!
Aracı kontrolden çıkıp ters döndü! kadın sürücü araçta sıkışarak yaralandı!
LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!
LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!
Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli için skandal paylaşım!
Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli için skandal paylaşım!
Çok Okunanlar
Parkta hamile kadına taciz iddiası Esenyurt'u ayağı kaldırdı! Çevredekiler yaşlı adamı linç etmek istedi!
Parkta hamile kadına taciz iddiası Esenyurt'u ayağı kaldırdı! Çevredekiler yaşlı adamı linç etmek istedi!
LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!
LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!
İzmir'de bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!
İzmir'de bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!
Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli için skandal paylaşım!
Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli için skandal paylaşım!
Doğal ortamından şehir merkezine inen alaca sansar markette panik yarattı!
Doğal ortamından şehir merkezine inen alaca sansar markette panik yarattı!
Parkta hamile kadına taciz iddiası Esenyurt'u ayağı kaldırdı! Çevredekiler yaşlı adamı linç etmek istedi!
Parkta hamile kadına taciz iddiası Esenyurt'u ayağı kaldırdı! Çevredekiler yaşlı adamı linç etmek istedi!
Yorumlananlar
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Togg duyurdu hız kesmeden devam ediyor, teslim edilen araç sayıları açıklandı
Togg duyurdu hız kesmeden devam ediyor, teslim edilen araç sayıları açıklandı
Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"
Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"