Yalova'da feci kaza! Beton mikseri yaşlı adamı altına aldı!

Şehit Ömer Faydalı Caddesi İsmet Acar Sokak ve Vatan Caddesi mevkii trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilen 68 yaşındaki Y.E., beton mikserinin altında kaldı.

Beton mikserinin altında sıkışan Y.E., bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.Yaralı daha sonra ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Yunanlıları çıldırtacak gelişme! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Bal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyor

Erdoğan müjdeyi verdi! Öğrencilere vergisiz telefon indirimi ne zaman başlayacak?

İzmirde bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!

Bakan Kacır Togg'un sedan modeli için tarih verdi

AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu

Akaryakıtta korkutan zam iddiası! Gerçekleşirse fiyat 40 lirayı aşacak

LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!

34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! O vatandaş taş ve sopalı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu!