LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde her yıl düzenlenen ve bu yıl 31.si yapılacak Ayçiçeği Festivali'nde sahne alacak sanatçı Gökçe LGBTİ+ desteği yaptığı gerekçesiyle konseri iptal edildi.

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LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!

Ayçiçeği Festivali çerçevesinde sanatçı Gökçe, 12 Ağustos'ta sahne alacaktı. LGBTİ+ desteği gerekçesiyle Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, sanatçının konserini iptal ettiğini bildirdi.

LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!

LGBTİ+ DESTEK VEREN GÖKÇE'NİN FESTİVALDE VERECEĞİ KONSER İPTAL EDİLDİ

Başkan İnan, sanatçının LGBTİ+ desteği paylaşımı yaptığını iddia etti ve bu gerekçeyle konseri iptal ettiğini açıkladı.

LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!

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