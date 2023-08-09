LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!

Ayçiçeği Festivali çerçevesinde sanatçı Gökçe, 12 Ağustos'ta sahne alacaktı. LGBTİ+ desteği gerekçesiyle Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, sanatçının konserini iptal ettiğini bildirdi.

LGBTİ+ DESTEK VEREN GÖKÇE'NİN FESTİVALDE VERECEĞİ KONSER İPTAL EDİLDİ

Başkan İnan, sanatçının LGBTİ+ desteği paylaşımı yaptığını iddia etti ve bu gerekçeyle konseri iptal ettiğini açıkladı.

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