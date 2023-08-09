İzmirde bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!

İzmir'de apartmandan gelen koku rahatsızlık verince, kokunun geldiği daireye girenler gözlerine inanamadı.

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İzmirde bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!

İzmirde apartman sakinlerinin kötü koku alması üzerine, koku gelen daireye girenler gözlerine inanamadı.Evde yaşayan 52 yaşındaki Suat Gurzeren'in bayramda kalp krizi geçirmesi üzerine hayatını kaybettiği ve bakıma muhtaç yatalak annesinin de açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmirde bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!

BİR APARTMAN DAİRESİNDE İNSANLIĞI ÖLDÜREN OLAY

Olay ortaya çıktıktan sonra apartmanda yaşayanların ve çevredekilerin birbirine şaşkın bakışları dikkat çekti.Bayramdan bu zamana kadar cesetlerin evde bulunduğu ve kimsenin arayıp sormaması, dikkat çekmemesi aslında insanlığın nasıl bu kadar içler acısı hale geldiğini sorgular gibiydi.

İzmirde bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!

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