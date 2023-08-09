Bal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen arıcılık faaliyetleri çerçevesinde bu yıl ki bal hasadı gerçekleştirildi

ARPAÖREN YAYLASINDA PETEKLER BİR BİR AÇILMAYA BAŞLADI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2023 yılının ilk bal hasadı yapıldı. Bahar aylarında Üniversite arazisinde, yaz aylarında ise Arapören yayla koşullarında ıhlamur çiçekleri ve doğal çiçek özleriyle beslenen 100 adet kovandan yaklaşık 200 kg bal elde edildi. Hakiki ve katkısız olarak üretilen Üniversiteye ait doğal bal petek ve süzme bal olarak tüketicilerle buluşacak.

Erdoğan müjdeyi verdi! Öğrencilere vergisiz telefon indirimi ne zaman başlayacak?

Esad'dan küstah açıklama: Türkiye ve Erdoğan için çok ağır sözler

İzmirde bir evden gelen koku 'insanlık ölmüş' dedirtti!

Bakan Kacır Togg'un sedan modeli için tarih verdi

AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu

Akaryakıtta korkutan zam iddiası! Gerçekleşirse fiyat 40 lirayı aşacak

LGBTİ+ destekçisi Gökçe sahne alacağı festivalden men edildi!

34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! O vatandaş taş ve sopalı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu!

Haberin Devamı

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli için skandal paylaşım!