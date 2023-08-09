Bal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen arıcılık faaliyetleri çerçevesinde bu yıl ki bal hasadı gerçekleştirildi

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Bal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen arıcılık faaliyetleri çerçevesinde bu yıl ki bal hasadı gerçekleştirildi

ARPAÖREN YAYLASINDA PETEKLER BİR BİR AÇILMAYA BAŞLADI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2023 yılının ilk bal hasadı yapıldı. Bahar aylarında Üniversite arazisinde, yaz aylarında ise Arapören yayla koşullarında ıhlamur çiçekleri ve doğal çiçek özleriyle beslenen 100 adet kovandan yaklaşık 200 kg bal elde edildi. Hakiki ve katkısız olarak üretilen Üniversiteye ait doğal bal petek ve süzme bal olarak tüketicilerle buluşacak.

Bal hasadı başladı! Arpaören yaylasında petekler açılıyor

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KAYNAK: İHA

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