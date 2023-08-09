Aracı kontrolden çıkıp ters döndü! kadın sürücü araçta sıkışarak yaralandı!

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında araç ters döndü. Ters dönen aracın kadın sürücüsü yaralandı.

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Aracı kontrolden çıkıp ters döndü! kadın sürücü araçta sıkışarak yaralandı!

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında araç ters döndü. Ters dönen aracın kadın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 58 AEA 750 plakalı Audi marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ters döndü. Kazada sürücü S.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ç. araçtan çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aracı kontrolden çıkıp ters döndü! kadın sürücü araçta sıkışarak yaralandı!

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KAYNAK: İHA

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