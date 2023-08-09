Güzellik uzmanları Şirehan’da kep attı! Tarihi mekanda mezuniyetlerini kutlandılar

Tarihi dokusu ve inanılmaz lezzetleriyle konuklarını ağırlamaya devam eden tarihi Şirehan Otel bu kez de güzellik uzmanları ve kuaförlerin kep törenine ev sahipliği yaptı. Şirehan Otel'de düzenlenen kep töreninde meslek hayatlarına ilk adım atan güzellik uzmanları ve kuaförler kep törenlerinin tarihi bir yapı içerisinde düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

GÜZELLİK UZMANLARI TARİHİ KERVANSARAYDA BİRARAYA GELDİLER

Türkiye'nin en büyük tarihi kervansaray oteli olma özelliği taşıyan Şirehan Otel Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen konuklarını ağırlarken birçok eğitim kurumu içinde en önemli kep töreni alanı olma özelliği taşıyor. Tarihi Otel bu kez de katıldıkları eğitim kurumundan güzellik uzmanı ve kuaför olarak mezun olan öğrencileri ağırladı. Özel Süper Yaşam Güzellik Eğitim Merindeki eğitimlerini tamamlayan kuaförler ve güzellik uzmanları Şirehan Otel'de düzenlenen kep töreninde bir araya gelerek kep attı. Öğrencileri için böylesine güzel tarihi bir dokuda kep töreni düzenlemenin kendiler için olduğu kadar mezun öğrenciler içinde büyük önem taşıdığını ifade eden Özel Süper Yaşam Güzellik Eğitim Merkezi Kurucu Müdürleri Neşe İnal ve Servet Torun, "Şirehan gerek tarihi dokusu gerekse modern hizmet anlayışı ile kentimiz ve ülkemiz için önemli bir kültür merkezidir. Her dönem mezun öğrencilerimiz için burada kep töreni düzenliyoruz. Bu dönemde merkezimizde ki eğitimlerini tamamlayan ve sertifikalarını alan öğrencilerimiz için bu kep törenini düzenledik. Eşsiz tarihi dokusunun yanı sıra bizlere sunulan muhteşem lezzetlerden oluşan kahvaltı sadece bizler için değil öğrencilerimiz içinde unutulmaz hatıralar arasında yer alacak bir gün oldu. Başta Tahir Tekin Öztan olmak üzere bu yapının korunması ve geleceğe taşınmasında emekleri geçenleri kutluyoruz" dediler.

TARİHİ YAPIDA KEP ATMAK FARKLI BİR DUYGU

Katıldıkları eğitimlerin ardından mesleki becerilerini geliştiren ve sertifika alarak kuaför ve güzellik uzmanı olarak mezun olan öğrenciler de Şirehan Otel'de kep töreni düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gaziantep'in kültür turizmine önemli bir hizmet veren böylesine muhteşem bir kervansaray otelde olmak bizler için unutulmaz bir duygu. Bizlere emek veren ve bugün mezun olmamızı sağlayan idareci ve öğretmenlerimizi teşekkür ediyoruz" dediler.

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