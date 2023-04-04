Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kısmet isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kısmet ismi ne demek, Kısmet ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kısmet isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Kısmet İsminin anlamı nedir? TDK Kısmet anlamı:

Allah’ın herkese uygun gördüğü yaşama durumu, nasip, kader anlamında tanımlanmaktadır.

Kısmet İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kısmet ismi Kuran-ı Kerim'de geçmektedir.Kur’an’daki anlamı: Paylaştırma, taksim etme.

Kuran’da Nisa 8, Necm 22 ve Kamer 28. ayetlerde geçer.

Kısmet isminin kökeni:

Kısmet ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 5768 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kısmet isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kısmet isminin rengi:

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Hardal

Kısmet ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kısmet isminin Harf Analizi Nedir ?

Kısmet ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

Kısmet isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kısmet ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

I : 11

S : 22

M : 16

E : 6

T : 24

= 93 – Kısmet İsminin Numeroloji Toplamı 93’dir.

Kısmet isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kısmet ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kısmet isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 I: 9 S: 1 M: 4 E: 5 T: 2 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Kısmet isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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