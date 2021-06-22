Kokusu dokusuyla sizi mest edecek havuçlu kek tarifi! Parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Çay ve kahvenin yanında en güzel giden lezzet havuçlu kek sadece Türkiye değil, bütün dünyada en sevilen tatlılar arasındadır. Sofralarınıza renk katacak olan bu lezzetin tarifini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Bu zamana kadar tattığınız en güzel havuçlu keki yemeye hazır mısınız? Bunun için harekete geçmeli ve haberimizde bulunan havuçlu kek tarifini bir an önce yapmalısınız.

HAVUÇLU KEK MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın (silme)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

HAVUÇLU KEK TARİFİ

Oda sıcaklığında bekletilmiş 3 adet yumurta ile 1 su bardağı toz şekeri mikserle çırpın, bu işleme şeker tamamen eriyene kadar devam edin.

Ardından sırasıyla 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağı ilave edin.

Karışıma rendelediğiniz havuç, iri dövülmüş ceviz içi ve tarçını ekleyin.

Bu esnada ayrı bir kapta unu, 1 paket kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın, kek hamurunu eleyerek ekleyin ve karışımı mikser yardımı ile çırpın.

Kekinizin akışkan bir kıvama gelmesi ( karışım bu aşamada katı kıvamda olursa) için biraz daha un ilavesinde bulunabilirsiniz.

Bu aşamada bir parça margarin ile kek kalıbınızın tabanını yağlayın, bu kekin tepsiye yapışmasını engeller.

Kalıba aktardığınız keki, önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Son olarak fırından aldığınız keki kalıptan daha kolay çıkartmak için soğumaya bırakın. Yeterince soğumadan çıkartmaya çalışırsanız kekiniz parçalanabilir. Soğuyan keki kalıptan rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Kekiniz servis için hazır.

PÜF NOKTALARA DİKKAT

Havuçlu kek yapımında kullandığınız malzemelerin oda ısısında olmasının oldukça önemli olduğunu unutmamalısınız.

Havuçlu keki fırına koyduktan sonra ilk 20 dakika fırın kapağını açmamanız önerilir.

Fırın kapağının 20 dakikadan önce açılması kekin sönmesine neden olur.

Kek hamurunun içinde havuç olduğu için hamurda sulanma meydana gelebilir.

Bu nedenden dolayı pişirme süresi oldukça önemlidir. Kekin piştiğinden emin olmak için kürdan testi uygulayabilirsiniz.