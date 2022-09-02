Konservatuvar adayları, Anadolu Üniversitesi'nin yetenek sınavlarında ter dökmeye başladı!

Konservatuvar öğrencisi olma hayali kuran adaylar, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın düzenlemiş olduğu yetenek sınavlarında ter dökmeye başladı. Başvurular 1-12 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruları alınan öğrenciler, çağırıldıkları günlerde konservatuvar öğrencisi olmak için yetenek sınavına tabi tutuluyor.
YÜZLERCE ADAY BAŞVURUDA BULUNDU
Yetenek sınavlarına başvuran adayların başvurdukları bölümler ve sayıları şu şekilde:
-Sahne Sanatları Bölümü 626 kişi,
-Opera Bölümü 139 kişi
-Müzik Bölümü 158 kişi
-Çalgı Yapımı Bölümü 28 kişi
-Müzikoloji Bölümü 121 kişi
-Türk Müziği Bölümü 363 kişi
Adaylar, 6 Eylül Salı gününe kadar yetenek sınavlarına girecekler. Sınav sonuçları ise, fakültenin resmi internet sitesi konservatuvar.anadolu.edu.tr adresinden yayımlanacak.