ÖSYM tarafından senede 2 defa düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) ile ilgili detaylar, adaylar tarafından internetten araştırılmaya başlandı. Peki 2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları ve detaylar...

2022 EUS VE STS ECZACILIK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Eczacılık fakültelerinden mezun olanlar, alanlarında uzmanlaşmak için ÖSYM tarafından her yıl iki defa düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı'na (EUS) giriyorlar. Ayrıca fakültelerinden mezun olup yurtdışı diploma denkliği almak isteyen adaylar da, Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS) giriyorlar. Bu sınavlara girmek isteyen adaylar, sınavların ne zaman olacağı ve başvuruların başlayıp başlamadığı hakkında detayları internetten araştırıyor. Peki 2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, kimler başvurabilir?

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (STS) ve 2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (EUS) başvuruları, 31 Ağustos 2022 saat 11:00 de başladı. Son başvuru tarihi ise 7 Eylül 2022 saat 23:59. Adaylar 7 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlayabilirler. Sınava giriş tarihi ise 16 Ekim Pazar günü saat 10:15 olarak duyuruldu.

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre EUS ve STS başvuru ücreti 310,00 TL olarak belirlendi.