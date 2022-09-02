2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

Tıp alanlarında uzmanlık sınavlarının başvurularının başladığı bu günlerde 2022 EUS ve STS Eczacılık başvurularının da başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Peki 2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar, kimler başvurabilir? İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından senede 2 defa düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) ile ilgili detaylar, adaylar tarafından internetten araştırılmaya başlandı. Peki 2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları ve detaylar...

2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

2022 EUS VE STS ECZACILIK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Eczacılık fakültelerinden mezun olanlar, alanlarında uzmanlaşmak için ÖSYM tarafından her yıl iki defa düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı'na (EUS) giriyorlar. Ayrıca fakültelerinden mezun olup yurtdışı diploma denkliği almak isteyen adaylar da, Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS) giriyorlar. Bu sınavlara girmek isteyen adaylar, sınavların ne zaman olacağı ve başvuruların başlayıp başlamadığı hakkında detayları internetten araştırıyor. Peki 2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, kimler başvurabilir?

2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (STS) ve 2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (EUS) başvuruları, 31 Ağustos 2022 saat 11:00 de başladı. Son başvuru tarihi ise 7 Eylül 2022 saat 23:59. Adaylar 7 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlayabilirler. Sınava giriş tarihi ise 16 Ekim Pazar günü saat 10:15 olarak duyuruldu.

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre EUS ve STS başvuru ücreti 310,00 TL olarak belirlendi.

2022 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

İlgili Haberler
2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar?
2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar?
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?
2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar?
2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar?
ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/2 sonuçları açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/2 sonuçları açıklandı!
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?
2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Bakan Akar, F-16 savaş uçağına bindi, Ege Denizi semalarında uçtu! Yunanistan'a mesaj verdi! "Şımarıklığına her zaman cevap verdik, vereceğiz"
Bakan Akar, F-16 savaş uçağına bindi, Ege Denizi semalarında uçtu! Yunanistan'a mesaj verdi! "Şımarıklığına her zaman cevap verdik, vereceğiz"
Cübbeli Ahmet Hoca'dan ünlü sanatçı Musa Eroğlu'na zehir zemberek sözler! "Şiddetle ve nefretle tel'în ediyoruz"
Cübbeli Ahmet Hoca'dan ünlü sanatçı Musa Eroğlu'na zehir zemberek sözler! "Şiddetle ve nefretle tel'în ediyoruz"
İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "İddiamın arkasındayım" deyip açıkladı! "Almak için geç kalmayın"
İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "İddiamın arkasındayım" deyip açıkladı! "Almak için geç kalmayın"
Bir dönem çeşitli sebeplerden dolayı yasaklanan, şu an ise dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer alan eserler...
Bir dönem çeşitli sebeplerden dolayı yasaklanan, şu an ise dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer alan eserler...
Yunanistan'daki Batı Nil virüsü İçin Türk hekimlerden korkutan uyarı: "Ülkemiz için risk teşkil ediyor”
Yunanistan'daki Batı Nil virüsü İçin Türk hekimlerden korkutan uyarı: "Ülkemiz için risk teşkil ediyor”
Muharrem İnce fena faka bastı! "Siyaseti bırakırım" demişti, sözleri ortaya çıktı: "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, propaganda yapsın"
Muharrem İnce fena faka bastı! "Siyaseti bırakırım" demişti, sözleri ortaya çıktı: "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, propaganda yapsın"
Son dakika | Ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu! Ünlü şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika | Ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu! Ünlü şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor!
ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/2 sonuçları açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/2 sonuçları açıklandı!