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Koruk suyu nedir? Nasıl yapılır? Koruk suyu tarifi

Masterchef'in geçtiğimiz günkü programında yarışmacılardan koruk suyu yapmaları istendi. Yarışmada koruk suyu içeceğinin isminin geçmesiyle birçok kişi bu tarifi araştırmaya başladı. Bu bağlamda, Koruk suyu nedir? Nasıl yapılır? İşte koruk suyu tarifi

Koruk suyu nedir? Nasıl yapılır? Koruk suyu tarifi

Masterchef programında isminin geçmesiyle gündeme oturan koruk suyu oldukça yararlı bir içecek. Peki, Koruk suyu nedir? Nasıl yapılır? İşte koruk suyu tarifi ve tüm detayları..

KORUK SUYU NEDİR?

Olgunlaşmamış üzümler ezilerek suyu çıkartılır. Elde edilen ekşi ve asitli içeceğe koruk suyu denmektedir. Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biridir. O dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır. Çoğu zaman tadını değiştirmek için içine limon ve çeşitli baharatlar atılmaktadır.

Bugün ana yemekler içinde daha çok sirke olarak kullanılmaktadır. Orta çağ Avrupası'nda ise aşçılar tatlandırıcı olarak kullanmıştır. Diğer bir kullanımı da salatayı süslemek için limon yerine kullanılmaktadır.

Koruk suyu nedir? Nasıl yapılır? Koruk suyu tarifi

KORUK SUYU TARİFİ

Kullanılan Malzemeler

2 salkım koruk

1 su bardağı su

Tuz

Koruk suyu nedir? Nasıl yapılır? Koruk suyu tarifi

Koruk Suyu Nasıl Yapılır?

Asmadan koparılmış taze korukları yıkanır.

Ezerek suyunu çıkartılır.

Ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edilir.

Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzülür.

Biraz tuz ilave edilir.

Yemeklerin yanında içilir.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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