Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen ve 2,5 saat süren görüşme sona erdi. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ"

"Değerli basın mensupları, sizleri kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Sayın Zelensky ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum bir kezdir sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında bir Lviv'de gerçekleştirmiştik. Tabii biliyorsunuz kendisiyle Birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye, Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500. gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyoruz."

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"SAVAŞIN ÖNLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERDİK"

"Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü günden uluslararası hukuka ve hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Ukrayna ile olan dayanışmamızı siyasi, ekonomik, insani ve teknik alanlarda verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik. Diğer taraftan savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk. Geçen sene mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık."

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"UKRAYNA NATO'YA ÜYE OLMAYI HAK EDİYOR"

"Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise Birleşmiş Milletlerle yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz tahıl gelişimini hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahıllı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. İlgili tüm tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bir vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönmemizi en samimi arzumuzdur."

"UKRAYNA'NIN AYAĞA KALDIRILMASINDA EN BÜYÜK DESTEĞİ VERECEĞİZ"

"Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerimin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelensky'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için başsağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Ukrayna'yla dayanışma içinde olurken, savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin, ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyeleri başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum."

"EMEKLİ MAAŞI İYİLEŞTİRMESİ DÜZENLEMESİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

"Bu vesileyle ayrıca dünkü talimatlarımız çerçevesinde emeklilerimizin maaşı iyileştirmeleriyle ilgili meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Söz konusu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum."

PUTİN AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE'YE GELECEK

Önümüzdeki ay Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Sayın Putin ile esir mübadelesini yine görüşeceğiz. Tahıl koridorundaki sürecin uzatılması konusunda netice almayı ümit ediyorum. En azından süreyi 2 yıla çıkarma gayreti içerisindeyiz."

Zelenskiy'nin açıklamaları ise şöyle:

"Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım. Karadeniz tahıl girişimine ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım. Ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım"

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

'ERDOĞAN'IN UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ HAK ETTİĞİNİ İFADE ETMESİ BENİ AYRICA MUTLU ETTİ'

"Rusya'nın devletimize ve halkımıza karşı olan saldırganlığından kurtulmak için gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı minnettarım. Bugün her şeyden önce Türkiye'nin liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkıları sayesinde uluslararası barışı nasıl koruyacağımızın üzerinde durduk. Karadeniz bölgesindeki durumu görüştük. Genel bir bakışımız var. Hiç kimse Karadeniz Bölgesi'nde devletimizin ve halklarımızın menfaatlerine karşı olan hiçbir şeyi zorla kabul ettiremez. Bu tarz şeyler yeniden başlayabilir. İnsanların hayatlarını ve insanları etkileyebilirler. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım. Rusya'nın kontrol ettiği ve tehdit ve risk olarak kullandığı alan olan Kırım'daki durumu görüştük. Karadeniz Tahıl Girişimi için de insani desteğiniz için minnettarım. Rusya öyle davranıyor ki Karadeniz'de bulunan her şey ona aitmiş gibi. Halkımızın iyiliği bize bağlı. Karadeniz Bölgesi'nden bu istikrarı sağlaması lazım. Asya, Avrupa, Afrika'daki gıda güvenliği bize bağlı. Hep birlikte dünyaya bu açlığa ve sosyal kaosa üstesinden gelmek için yardımcı olmak biz hatırlıyoruz ki ortak güvenliğimiz ekonomik büyümeye ve insanlarımızın ve işletmelerimizin iyiliğiyle de alakalı. Bugün değişik projeleri görüştük. Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. İHA ve stratejik alanları da kapsıyor bu. Bugün ilgili anlaşmayı da imzaladık. Bu planı geçen sene tanıtmıştım. Bu barış planını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Türkiye bu barış planı kapsamında liderlik etmeye hazır. Sayın Cumhurbaşkanının Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca mutlu etti."

"İnsanlar her şeyden önce geliyor bizim için. İnsanlarımızın esir olan Kırım Tatarlarını da geri almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bence bir sonuç henüz elde etmediğimiz için daha fazla ayrıntı veremem."

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