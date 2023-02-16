Kursat Altunkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Altunkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kursat Altunkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kursat Altunkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kursat Altunkaya 29 Ocak 2003 tarihinde Corum şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kürşat Altunkaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kursat Altunkaya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kursat Altunkaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kursat Altunkaya'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kursat Altunkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kursat Altunkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kursat Altunkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kursat Altunkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2020 yılında Çorum FK

17 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Çorum FK

Kursat Altunkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kursat Altunkaya şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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