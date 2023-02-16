Mustafa Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Yildirim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustafa Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Yildirim 7 Mayıs 2002 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur.  Azerbaycan,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Mustafa Yıldırım şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Yildirim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Yildirim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çorum FK futbol takımında oynamaktadır. Çorum FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Yildirim'nin Çorum FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Yildirimboyu ve yaşı kaç

Mustafa Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Nisan 2019 yılında Alanyaspor U19

1 Şubat 2021 yılında İstanbul U19

1 Temmuz 2021 yılında İstanbulspor

7 Eylül 2021 yılında Pazarspor

30 Haziran 2022 yılında İstanbulspor

16 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Çorum FK

Mustafa Yildirim kimdir

Mustafa Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Yildirim şuan Çorum FK takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Mustafa Yildirim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mustafa Yildirim nereli

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