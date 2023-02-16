Timur Temeltas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Temeltas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timur Temeltas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timur Temeltas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Timur Temeltas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Temeltas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Temeltas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Temeltas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Temeltas 13 Ocak 1992 tarihinde Frechen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Timur Temeltaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Temeltas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSM yapmaktadır. Timur Temeltas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çorum FK futbol takımında oynamaktadır. Çorum FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Timur Temeltas'nin Çorum FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timur Temeltasboyu ve yaşı kaç

Timur Temeltas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Temeltas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Timur Temeltas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Temeltas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2009 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2010 yılında A. Aachen II

1 Temmuz 2011 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2012 yılında K'lautern II

8 Temmuz 2013 yılında Altınordu

4 Ağu 2016 yılında Ümraniyespor

5 Ağu 2020 yılında Altay SK

17 Eylül 2020 yılında Eyüpspor

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2023 yılında Çorum FK

Timur Temeltas kimdir

Timur Temeltas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Temeltas şuan Çorum FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfL Sindorf (-2000), Bayer Leverkusen (2000-2007), Alemannia Aachen (2007-2010)

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Timur Temeltas nereli

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