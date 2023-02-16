Mertcan Asci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Asci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertcan Asci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertcan Asci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertcan Asci 3 Şubat 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mertcan Aşcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertcan Asci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Northway Sports yapmaktadır. Mertcan Asci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mertcan Asci'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mertcan Asci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mertcanasci88/

Mertcan Asci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertcan Asci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mertcan Asci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertcan Asci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2019 yılında Pendikspor

17 Eylül 2020 yılında Çengelköy

26 Ağu 2021 yılında Çorum FK

26 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2023 yılında Çorum FK

Mertcan Asci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertcan Asci şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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