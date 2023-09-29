Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nda ticari taksi otobüse arkadan çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi bilinmeyen bir nedenle otobüse arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ve ticari taksi şoförü ağır yaralanırken, otobüsün muavini ise hafif yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile ticari taksi çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve ticari taksi şoförü ağır yaralanırken, otobüsün muavini ise hafif yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRÜ AĞIR YARALANDI

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu, Ümraniye mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre özel bir şehirlerarası otobüs firmasına ait Birol Kansu'nun kullandığı 34 GBJ 671 plakalı otobüs yolda ilerlerken önünde yavaş ilerleyen Yusuf Kenan Çakmak'ın kullandığı 34 TTGD 19 plakalı ticari taksiye bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi 200 metre sürüklenerek durabildi. Kazada ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, otobüs şoförü ve ticari taksi şoförü ağır şekilde yaralandı.

TİCARİ TAKSİ OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI

Otobüsteki muavin de hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer kişiler tarafından ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan taksi şoförünü araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay diğer hafif yaralıya ise ayakta ilk müdahale yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İHA

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