Lahana Makarnası nasıl yapılır? Lahana Makarnası tarifi

Lahana Makarnası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Lahana Makarnası nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..

LAHANA MAKARNASI NASIL YAPILIR?

Lahanadan Makarnalar İçin

Yaklaşık 1/2 orta boy lahana (kişi başı iki avuç kıyılmış lahana)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kıymalı Sos İçin

250 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

250 gram kadar konserve soyulmuş domates

1-2 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pulbiber

Lahana makarnası nasıl yapılır? Yapılışı

Önce kıymalı sosu hazırlamak için sarımsakları soyup incecik rendeleyin.

Bir tava içerisinde sıvı yağı ısıtıp sarımsakları çok az soteleyin.

Kıymayı ekleyip rengi dönene ve tane tane oluncaya kadar kavurun.

Yemeklik küp şeklinde doğranmış soğanlari ekleyip birlikte kavurmaya devam edin.

Doğranmış domatesleri de ekleyip, yumuşayana kadar pişirin.

Tuz ve baharatları ilave edin.

Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.

Lahananın dış yapraklarını atıp enlemesine üstten 1/3'ünü kesin.

Kestiğiniz parçayı ortadan 2'ye bölün

Yaprağın sarılı olduğu yönde 7-8 mm inceliğinde uzun şeritler halinde dilimleyin.

Lahananın sadece dıştaki kısımlarını dilimleyin, içteki kısa ve sert bölümleri ayırıp salata veya çorbada kullanın.

Wokta veya büyükçe bir teflon tavada harlı ateşte yağı ısıtın.

Sonra şeritler halinde kıyılmış lahanaları ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin.

Sürekli karıştırarak 3-4 dakika soteleyin.

Biraz yumuşayıp üçları hafif kahverengilen ahanaları tabaklara paylaştırın.

Üzerlerine hazırladığınız kıymalı sosu gezdirip servis edin.

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